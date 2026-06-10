Xi Jinping e Kim comprometem-se a levar adiante a grande amizade tradicional China-RPDC através de gerações

CGTN – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente chinês, e Kim Jong Un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC) e presidente dos Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), concordaram nesta terça-feira que os dois países devem levar adiante sua grande amizade tradicional de geração em geração.

Xi Jinping prestou homenagem à Torre da Amizade China-RPDC com sua esposa, Peng Liyuan, na companhia de Kim e sua esposa, Ri Sol Ju.

Xi Jinping e Kim também concordaram que os anos quando a China e a RPDC lutaram lado a lado na década de 1950 constituem uma memória histórica eterna, compartilhada por ambos os lados.

Os dois líderes comprometeram-se a manter conjuntamente as instalações memoriais dedicadas aos mártires dos Voluntários do Povo Chinês, realizar programas distintivos sobre tradições revolucionárias e educação juvenil, e levar adiante o grande espírito da Guerra de Resistência à Agressão dos EUA e de Ajuda à Coreia.

Na manhã de terça-feira, Xi Jinping, acompanhado por Kim, visitou a Escola Central de Formação de Quadros do PTC em Pyongyang.

Na área arborizada entre os prédios de ensino, Xi Jinping e Kim plantaram em conjunto um abeto. O abeto permanece verde ao longo do ano, simbolizando a amizade duradoura e sempre renovada entre a China e a RPDC.

Fonte: Xinhua