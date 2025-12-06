Xi Jinping e Macron mantêm trocas amistosas em Chengdu, na China

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente francês, Emmanuel Macron, em visita à China, tiveram trocas amistosas nesta sexta-feira em Dujiangyan, em Chengdu, capital da província de Sichuan, no sudoeste da China.

Ao chegarem, Macron e sua esposa, Brigitte Macron, foram calorosamente recebidos por Xi e sua esposa, Peng Liyuan. Xi deu-lhes as boas-vindas a Sichuan, conhecida como a "Terra da Abundância", recordando sua visita no ano passado ao Departamento dos Altos Pirenéus a convite de Macron. Xi disse acreditar que a visita de Macron ajudará a aprofundar sua compreensão sobre a China.

Em Dujiangyan, os dois casais passearam e conversaram ao longo do Caminho Yangong antes de se sentarem no Pavilhão Huaigu, onde tomaram chá à beira d'água e mantiveram amplas discussões sobre assuntos globais.

O sistema de irrigação de Dujiangyan é o único projeto de irrigação antigo do mundo ainda em operação atualmente, além de representar uma das primeiras práticas bem-sucedidas de coexistência harmoniosa entre a humanidade e a natureza, disse Xi, acrescentando que seu processo de construção reflete plenamente o espírito da nação chinesa de constante autoaperfeiçoamento, destemor diante das dificuldades e coragem para seguir em frente.

"Toda vez que venho a Dujiangyan, sinto profundamente a grandeza de nossos ancestrais em se adaptar às condições locais, seguir o curso natural, alcançar a harmonia entre o ser humano e a natureza e aproveitar os recursos hídricos para o benefício do povo", disse Xi, "Daqui, extraio sabedoria para a governança do Estado."

Observando que o povo francês também possui um espírito de perseverança, Xi disse que China e França deveriam estar em melhor posição do que outros países para se entenderem e respeitarem mutuamente.

Macron elogiou o sistema de irrigação construído há mais de dois milênios, que ainda funciona efetivamente hoje, descrevendo-o como um testemunho impressionante da diligência e sabedoria do povo chinês.

Tanto a França quanto a China possuem uma longa e rica história e patrimônio cultural, e os dois povos compartilham a aspiração de uma vida melhor, disse Macron, acrescentando que, por meio da cooperação, os dois países podem buscar conjuntamente o desenvolvimento e a prosperidade, trazendo benefícios para os povos de ambos os países.

Xi enfatizou que a prosperidade e a revitalização nacionais requerem não apenas acúmulo de riqueza material, mas também avanço cultural e ético, observando que somente uma nação com confiança cultural pode se manter firme e prosperar. Ele acrescentou que a civilização chinesa é a única grande civilização no mundo que existiu ininterruptamente e se desenvolveu continuamente na forma de um Estado, caracterizada notavelmente por continuidade, inovação, unidade, inclusão e paz.

Observando que China e França são, respectivamente, representantes notáveis das civilizações orientais e ocidentais, Xi disse que o espírito de independência compartilhado pelos dois países origina-se de suas profundas heranças culturais. O estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países não foi apenas um "aperto de mãos" entre dois países independentes, mas também a convergência de duas civilizações brilhantes, acrescentou.

Em meio a um cenário internacional marcado por mudanças e turbulências entrelaçadas, Xi disse que a China acredita que, como dois grandes países com longa história e cultura profunda, China e França podem contribuir conjuntamente mais para a paz, estabilidade mundiais e o progresso humano por meio do diálogo e da cooperação.

Macron disse que, considerando o cenário internacional em rápida evolução e repleto de incertezas, a França está disposta a fortalecer a comunicação e coordenação com a China, engajar-se em diálogo e consulta para abordar conflitos e trabalhar juntas para salvaguardar a paz e a estabilidade mundiais.

O presidente Xi e sua esposa Peng convidaram posteriormente o presidente Macron e sua esposa para almoçar.

Os dois chefes de Estado concordaram em manter uma comunicação próxima para promover conjuntamente o desenvolvimento contínuo da parceria estratégica abrangente China-França.

Durante a visita, China e França emitiram declarações conjuntas sobre o fortalecimento da governança global, a resposta conjunta aos desafios climáticos e ambientais globais, a promoção contínua da cooperação no uso pacífico da energia nuclear, os intercâmbios e a cooperação na agricultura e alimentação, assim como as situações na Ucrânia e na Palestina.

Wang Yi estava presente nesses eventos.

Fonte: Xinhua