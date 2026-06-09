Xi Jinping e Peng Liyuan assistem a uma apresentação cultural especial em Pyongyang

CGTN – Acompanhados pelo secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente do Comitê de Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Kim Jong Un, e de sua esposa, Ri Sol Ju, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente chinês, Xi Jinping, e sua esposa, Peng Liyuan, assistiram a uma apresentação cultural especial com pessoas de todas as esferas no Ginásio de Pyongyang.

Repletos de paixão e sentimentos amistosos entre os dois povos, os artistas expressaram suas calorosas boas-vindas à Xi Jinping em sua visita a Pyongyang após sete anos por meio de canções, danças, acrobacias e outros espetáculos, transmitindo a sincera esperança de consolidar e desenvolver a tradicional cooperação amistosa entre a China e a RPDC.

Canções conhecidas como "Eu e Minha Pátria", "Flor de Jasmim" e "A Bandeira Vermelha" emocionaram o público, arrancando aplausos calorosos. Xi Jinping e Kim Jong Un fizeram várias salvas de palmas às excelentes apresentações.

Os representantes de ambos os lados presentearam os artistas com cestas de flores, em nome dos líderes máximos dos dois partidos e países e suas esposas, para parabenizá-los pelo sucesso da apresentação.

Fonte: CMG