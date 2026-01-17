Presidente da Comissão da UA diz que China é verdadeiro amigo da África em entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, afirmou que a China é o verdadeiro amigo dos países africanos. A afirmação foi dada em uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) transmitida nessa sexta-feira (16).

Trata-se da primeira entrevista exclusiva que Moussa Faki Mahamat concedeu a uma imprensa internacional após assumir o cargo. Com mais de 30 anos de experiência diplomática, ele testemunhou o desenvolvimento das relações amistosas entre a China e a África e refutou firmemente as vozes que difamam essa cooperação. “Quando outros países se mostraram relutantes em apoiar a construção e o desenvolvimento de infraestrutura em áreas-chave do continente africano, a China se apresentou de forma proativa para estender a mão amiga,” disse emocionado o presidente da Comissão da UA.

Ao recordar os votos estendidos pelo presidente chinês, Xi Jinping, à UA durante 13 anos consecutivos, Moussa Faki Mahamat salientou que o relacionamento entre a África e a China tem se baseado em interesses comuns, respeito mútuo e compreensão mútua, o que é extremamente importante para a África, uma vez que o continente sofreu hegemonia e dominação colonial. Ele reforçou que os países africanos vêm buscando um modelo de cooperação assentado em parceria igualitária e que tal modelo foi encontrado nas interações com a China.

O presidente do bloco deu ênfase ainda à Iniciativa Cinturão e Rota e a outras iniciativas globais formuladas por Xi Jinping, apontando que essas ideias estão bem alinhadas aos interesses dos países africanos e possuem um grande significado ao mundo todo.

No ano passado, a China anunciou implementação de tarifas zero para 100% dos produtos provenientes de 53 países africanos com os quais mantém relações diplomáticas. Ao expressar sua sincera gratidão, Moussa Faki Mahamat chamou a atenção para o fato de que, enquanto alguns países impuseram tarifas e sanções, a China abriu seu coração e suas portas para os Estados-membros da União Africana. “Somente aqueles que nos apoiam quando precisamos de ajuda são nossos verdadeiros amigos,” ressaltou.

Quanto à inauguração do Ano de Intercâmbios Interpessoais China-África 2026, o líder da comissão acentuou a importância desta atividade proposta pelo presidente Xi Jinping. Ele considerou que construir pontes entre os povos chinês e africano é um tema crucial, relacionado à sobrevivência e ao desenvolvimento dos dois lados. “Todas as nossas ações políticas, em última análise, servem ao bem-estar da população,” disse ao saudar o Ano de Intercâmbios Interpessoais China-África.

Por fim, Moussa Faki Mahamat reafirmou que a UA reconhece e defende o princípio de Uma Só China, porque os países africanos vivenciaram experiências semelhantes. “A União Africana estará sempre ao lado da China,”finalizou.

Fonte: CMG