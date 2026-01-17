Xi Jinping encoraja embaixadores estrangeiros a visitarem a China para obter uma compreensão abrangente do país

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu, na manhã desta sexta-feira (16), as credenciais apresentadas por 18 embaixadores na China, no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

Xi Jinping deu as boas-vindas aos enviados em seus novos cargos e pediu que eles transmitam seus melhores votos aos líderes e povos de seus respectivos países, expressando a esperança de que os enviados viajem mais para diversas localidades do país, a fim de obter uma compreensão abrangente e profunda da China real, contribuindo ativamente para o aprofundamento da amizade e da cooperação entre a China e outros países.

Fonte: CMG