Xi Jinping envia carta a jovens chineses e estadunidenses

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no dia 23 deste mês uma carta de resposta aos jovens chineses e estadunidenses que participaram da atividade de intercâmbio de amizade "Uma Viagem Compartilhada".

Xi Jinping afirmou ficar feliz por saber que os jovens de ambos os países tiveram uma experiência inesquecível no navio de pesquisa científica “Amizade Juvenil China-EUA”.

O líder chinês indicou que a história da amizade entre China e Estados Unidos é escrita pelo povo, e que o futuro das relações sino-americanas é construído pelos jovens. Por isso, ele mesmo lançou, em novembro de 2023, a proposta “50 mil em cinco anos”, que consiste em convidar mais de 50 mil jovens estadunidenses à China dentro de cinco anos. A meta foi alcançada com grande antecedência, pois, mais de 50 mil jovens dos EUA já viajaram para a China.

Xi Jinping ressaltou que os jovens são os mais enérgicos e sonhadores, representando o futuro e a esperança das relações China-EUA, assim como o futuro e a esperança do mundo. Ele espera que mais jovens da China e dos Estados Unidos assumam o testemunho da amizade bilateral, aprendam uns com os outros, avancem juntos, se tornem "embaixadores da amizade" transpacíficos e façam novas contribuições para o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações China-EUA.

Fonte: CMG