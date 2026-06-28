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      Xi Jinping envia condolências à presidente interina da Venezuela por terremotos

      Xi Jinping disse que ficou chocado ao saber dos abalos ocorridos na Venezuela

      Xi Jinping envia condolências à presidente interina da Venezuela por terremotos (Foto: CGTN)
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      CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (26) mensagem de condolências à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, devido aos impactos dos fortes terremotos que atingiram o país sul-americano.

      Xi Jinping disse que ficou chocado ao saber dos abalos ocorridos na Venezuela, que causaram graves perdas humanas e danos materiais. Em nome do governo e do povo da China, o presidente expressou seu profundo pesar pelas mortes e manifestou sinceras condolências aos familiares das vítimas fatais e aos feridos.

      “A China prestará assistência à Venezuela nas operações de socorro e na reconstrução pós-desastre”, afirmou Xi, dizendo acreditar que, sob a liderança do governo, o povo venezuelano certamente conseguirá superar o desastre e reconstruir seus lares o mais rápido possível.

      Fonte: CMG

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