Xi Jinping envia condolências à presidente interina da Venezuela por terremotos

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (26) mensagem de condolências à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, devido aos impactos dos fortes terremotos que atingiram o país sul-americano.

Xi Jinping disse que ficou chocado ao saber dos abalos ocorridos na Venezuela, que causaram graves perdas humanas e danos materiais. Em nome do governo e do povo da China, o presidente expressou seu profundo pesar pelas mortes e manifestou sinceras condolências aos familiares das vítimas fatais e aos feridos.

“A China prestará assistência à Venezuela nas operações de socorro e na reconstrução pós-desastre”, afirmou Xi, dizendo acreditar que, sob a liderança do governo, o povo venezuelano certamente conseguirá superar o desastre e reconstruir seus lares o mais rápido possível.

Fonte: CMG