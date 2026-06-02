Xi Jinping envia felicitações ao chefe de Estado de Samoa pelo Dia da Independência

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (1º) uma mensagem de felicitações ao chefe de Estado de Samoa, Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi II, pelo 64º aniversário da independência do país.

Na mensagem, Xi Jinping lembrou que, desde o estabelecimento das relações diplomáticas, há mais de cinco décadas, China e Samoa têm trabalhado pelo fortalecimento da confiança política mútua e pelo aprofundamento do intercâmbio e da cooperação em diversos setores.

O líder chinês disse que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre China e Samoa e que está disposto, junto com o chefe de Estado de Samoa, a promover o aprofundamento da parceria estratégica abrangente para beneficiar ainda mais os dois povos.

Fonte: CMG