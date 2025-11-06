Xi Jinping envia felicitações ao Rei Tupou VI de Tonga pelo Dia Nacional do país insular

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta terça-feira (4) uma mensagem de felicitações ao Rei Tupou VI de Tonga por ocasião do Dia Nacional do Reino.

Xi Jinping destacou que Tonga é um país importante na região das ilhas do Pacífico. Desde o estabelecimento dos laços diplomáticos entre China e Tonga, a confiança política mútua entre os dois países vem se aumentando e as trocas e cooperações em diversas áreas têm produzido resultados frutíferos.

Ele ressaltou que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Tonga e que está disposto a trabalhar com a parte tonganesa para promover o desenvolvimento contínuo da sua parceria estratégica abrangente, de modo a beneficiar ainda mais ambos os povos.

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Fabiano Bomfim

Fonte: CMG