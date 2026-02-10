Xi Jinping envia mensagem de condolências ao presidente do Paquistão após grave explosão na capital

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (9) uma mensagem ao presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, a fim de expressar suas condolências devido à grave explosão ocorrida na capital paquistanesa.

Na mensagem, Xi Jinping afirmou ter recebido com consternação a notícia da explosão em Islamabad, tragédia a qual causou numerosas vítimas. Em nome do governo e povo chinês, o presidente expressou profundo pesar pelas vítimas fatais e transmitiu sinceras condolências aos feridos e às famílias enlutadas.

Xi Jinping enfatizou que a China se opõe firmemente a todas as formas de terrorismo e condena de maneira veemente tais atos violentos contra civis inocentes. Ressaltou ainda que o povo chinês permanecerá sempre ao lado do povo paquistanês e que a China continuará apoiando, de forma firme, os esforços do governo do Paquistão no combate ao terrorismo, na preservação da estabilidade nacional e na proteção da segurança da população.

No mesmo dia, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, também enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo paquistanês, Muhammad Shehbaz Sharif.

Fonte: CMG