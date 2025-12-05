Xi Jinping envia mensagem de condolências ao presidente do Sri Lanka

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta quarta-feira (3) uma mensagem de condolências ao presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, em razão das severas inundações que atingiram o país.

Xi Jinping afirmou que recebeu com grande consternação a notícia de que o Sri Lanka sofreu recentemente chuvas intensas e condições climáticas extremas, o que resultou em consideráveis perdas humanas e materiais. Em nome do governo e do povo chinês, o líder da China expressou profundo pesar pelas vítimas e transmitiu sinceras condolências às famílias enlutadas e às populações afetadas.

O presidente destacou que a China e o Sri Lanka são parceiros estratégicos, caracterizados por um auxílio mútuo sincero e uma amizade duradoura. Ele reiterou que o lado chinês está disposto a oferecer apoio e assistência para ajudar o país a enfrentar o desastre.

Manifestou, ainda, confiança de que, sob a liderança firme do governo do Sri Lanka, seu povo superará a calamidade e reconstruirá suas comunidades o mais breve possível.

Tradução: Wang Siqi

Revisão: Mariana Yante