Xi Jinping envia mensagem de felicitações à 10ª Cúpula da CELAC

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping enviou uma mensagem de felicitações à 10ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), que começou neste sábado em Bogotá, capital da Colômbia.

Xi afirmou que, desde a sua criação, a CELAC tem se empenhado em promover a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade na região da América Latina e do Caribe (ALC), injetando novo ímpeto na unidade, cooperação e desenvolvimento comum do Sul Global.

No ano passado, a quarta reunião ministerial do Fórum China-CELAC foi realizada com sucesso em maio, em Beijing, disse Xi, acrescentando que participou da cerimônia de abertura e anunciou que a China e os países da ALC lançariam conjuntamente os cinco programas de solidariedade, desenvolvimento, civilização, paz e conectividade entre os povos, recebendo uma resposta positiva dos países da ALC.

Ao longo do último ano, a China e os países da ALC trabalharam em estreita colaboração, promovendo a implementação constante dos cinco programas e proporcionando benefícios tangíveis aos povos de ambos os lados, disse Xi.

Ele enfatizou que a China sempre será uma boa amiga e uma boa parceira dos países da ALC e os apoiará na defesa de sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento.

A China está pronta para trabalhar com os países da ALC para defender a equidade e a justiça internacionais e, juntos, escrever um novo capítulo na construção de uma comunidade China-ALC com um futuro compartilhado, disse Xi.

A Colômbia ocupa atualmente a presidência rotativa da CELAC.

Fonte: Xinhua