Xi Jinping envia mensagem de felicitações a Mamady Doumbouya por eleição na Guiné

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou ontem (4) uma mensagem de felicitações a Mamady Doumbouya por sua eleição como presidente da Guiné.

Na mensagem, Xi Jinping destacou que a Guiné foi a primeira nação da África Subsaariana a estabelecer relações diplomáticas com o país após a fundação da República Popular da China. Segundo ele, ao longo do tempo, os dois países têm seguido de forma consistente os princípios de respeito mútuo, igualdade e benefícios compartilhados, apoiando-se reciprocamente em questões relacionadas a seus interesses fundamentais e principais preocupações, além de promoverem uma cooperação frutífera voltada ao desenvolvimento comum. Xi Jinping afirmou prestar alta importância ao desenvolvimento das relações China-Guiné e manifestou disposição para trabalhar junto ao presidente Doumbouya no fortalecimento da parceria de cooperação estratégica abrangente entre os dois países, contribuindo para o bem-estar de ambos os povos e para a promoção da unidade do Sul global.

Fonte: CMG