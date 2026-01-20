Xi Jinping envia mensagem de felicitações a Touadéra pela reeleição como presidente da República Centro-Africana

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta terça-feira (20), uma mensagem de felicitações a Faustin-Archange Touadéra por sua reeleição como presidente da República Centro-Africana.

Xi Jinping destacou que, nos últimos anos, a China e a República Centro-Africana têm aprofundado continuamente a confiança política mútua, apoiando-se firmemente em questões envolvendo os interesses essenciais e as principais preocupações de ambas as partes, além de promover de forma constante a cooperação e o intercâmbio em diversas áreas.

O presidente chinês afirmou atribuir grande importância ao desenvolvimento das relações entre os dois países e expressou seu desejo de trabalhar junto com o presidente Touadéra para implementar ativamente os resultados da Cúpula 2024 do Fórum de Cooperação China-África, elevando a parceria estratégica entre os dois países a novos patamares e beneficiando ainda mais os povos da China e da República Centro-Africana.

Fonte: CMG