Xi Jinping envia mensagem de felicitações ao 20º Simpósio Teórico dos Partidos China-Vietnã

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente chinês, Xi Jinping, enviou, no dia 12 de novembro, uma mensagem de felicitações ao 20º Simpósio Teórico dos Partidos da China e do Vietnã.

Xi Jinping afirmou que os dois países são bons vizinhos, amigos, camaradas e parceiros, formando uma comunidade estratégica com futuro compartilhado. Tanto o Partido Comunista da China quanto o do Vietnã aderem ao e desenvolvem o marxismo, seguem firmemente o caminho socialista e lideram seus países nesta construção, além de enfrentarem muitos dos desafios semelhantes da época. Os dois partidos realizam intercâmbios aprofundados sobre experiências de governança, exploram conjuntamente caminhos para a modernização socialista adequados às condições nacionais e trabalham juntos para promover o desenvolvimento do marxismo conforme as realidades respectivas e, com o tempo, impulsionar o progresso do movimento socialista no âmbito mundial e escrever continuamente novos capítulos na amizade de "camaradas e irmãos" na nova era.

Xi Jinping enfatizou que o simpósio teórico dos Partidos China-Vietnã é uma plataforma importante para o diálogo e a troca de ideias, desempenhando um papel positivo na consolidação da amizade e da confiança mútua, no fortalecimento do consenso ideológico e na promoção do desenvolvimento das relações sino-vietnamitas. Ele espera que ambos os lados permaneçam fiéis às suas aspirações originais, fortaleçam as trocas e o aprendizado mútuo sobre experiências de governança, e realizem discussões teóricas aprofundadas e intercâmbios acadêmicos, proporcionando suporte teórico à causa socialista dos dois países.

O simpósio foi realizado no dia 12, no Vietnã.