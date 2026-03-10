Xi Jinping expressa suas felicitações pela tomada de posse do novo presidente de Portugal

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (9) uma mensagem de felicitações a António José Seguro pela tomada de posse como presidente de Portugal.

Xi Jinping apontou que a China e Portugal têm uma amizade tradicional profunda, e que desde o início do estabelecimento das relações diplomáticas há 47 anos, os dois países vêm persistindo no respeito e apoio mútuos, resolvendo a questão de Macau de maneira adequada e com sabedoria política, aprofundando a cooperação de benefícios mútuos com base no espírito de parceria bem como coordenando de forma estreita os assuntos internacionais e mantendo o desenvolvimento saudável e estável das relações bilaterais.

O líder chinês atribui grande importância ao desenvolvimento dos laços entre as duas nações e quer trabalhar junto com seu homólogo português a fim de reforçar a comunicação estratégica, consolidar as confianças políticas mútuas, promover a parceria de alta qualidade, enriquecer continuamente o conteúdo da Parceria Estratégica Abrangente China-Portugal e trazer mais benefícios para ambos os povos.

Fonte: CMG