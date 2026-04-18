Xi Jinping felicita Guelleh pela reeleição como presidente de Djibuti

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma mensagem a Ismail Omar Guelleh, felicitando-o por sua reeleição como presidente da República do Djibuti.

Xi Jinping afirmou que China e Djibuti mantêm uma profunda amizade tradicional. Segundo ele, nos últimos anos, a confiança política mútua tem se consolidado, enquanto a cooperação prática vem gerando resultados consistentes.

O líder chinês manifestou apreço pelo presidente Guelleh, destacando sua dedicação de longa data à promoção da amizade entre os dois países, bem como ao fortalecimento do intercâmbio e da cooperação em diversas áreas.

Xi ressaltou que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações bilaterais com Djibuti. Acrescentou ainda estar disposto a trabalhar com o presidente Guelleh no avanço da cooperação em áreas prioritárias, na implementação dos resultados da Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África e no fortalecimento contínuo da parceria estratégica abrangente China-Djibuti, com vistas a gerar mais benefícios aos povos dos dois países.

Fonte: CMG