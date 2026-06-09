Xi Jinping felicita nova governadora-geral do Canadá

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (8) uma mensagem de felicitações a Louise Arbour por sua posse como 31ª governadora-geral do Canadá.

Xi afirmou que o desenvolvimento saudável e estável das relações sino-canadenses corresponde aos interesses comuns dos dois países e contribui para a paz, a estabilidade e a prosperidade mundiais.

O líder chinês destacou que atribui grande importância aos laços com o Canadá e está disposto a trabalhar, junto com a governadora-geral, para conduzir a nova parceria China-Canadá por um caminho de desenvolvimento saudável, estável e sustentável, com base nos princípios de respeito mútuo e benefício recíproco, além da busca de pontos em comum, preservando as diferenças, a fim de beneficiar os povos de ambos os países.

Fonte: CMG