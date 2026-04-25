Xi Jinping felicita novo presidente do Iraque, Nizar Amedi

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (24) uma mensagem a Nizar Amedi, parabenizando-o por assumir a presidência da República do Iraque.

Xi Jinping destacou que a China e o Iraque possuem uma profunda amizade tradicional. Nos últimos anos, a confiança política mútua entre os dois países tem se fortalecido continuamente. Ambas as partes sempre se apoiaram mutuamente em questões que envolvem interesses centrais comuns e maiores preocupações, destacou o presidente chinês.

A cooperação bilateral em áreas como energia, economia e comércio tem alcançado resultados positivos. “Atribuo grande importância ao desenvolvimento dos laços sino-iraquianos e estou disposto a trabalhar ao lado do presidente Amedi para elevar constantemente a parceria estratégica a um novo patamar, de modo a beneficiar ainda mais os povos dos dois países”, disse Xi Jinping.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG