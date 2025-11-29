Xi Jinping felicita realização do 3° Congresso da Federação Chinesa de Serviço Voluntário

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente do país e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping, enviou mensagem felicitando pela realização do 3° Congresso da Federação Chinesa de Serviço Voluntário. O líder chinês também saudou voluntários, organizações de serviço voluntário e profissionais dedicados a essa causa.

Na mensagem, Xi Jinping destacou que o serviço voluntário é um importante símbolo do progresso civilizacional da sociedade, além de constituir um canal essencial por meio do qual os voluntários servem aos outros e contribuem para o bem comum.

O presidente chinês espera que os voluntários, as organizações de serviço voluntário e todos os que atuam nessa área participem ativamente da prática viva da modernização chinesa, empenhando-se em transmitir a verdade, a bondade e a beleza no serviço às estratégias nacionais, ao bem-estar da população e à governança social, difundindo energia positiva e contribuindo com a força do voluntariado para o desenvolvimento de um país forte e para a grande causa da revitalização nacional.

Xi Jinping ressaltou ainda que a Federação Chinesa de Serviço Voluntário deve cumprir seriamente suas responsabilidades, promovendo o desenvolvimento de alta qualidade da atividade. Os comitês do PCCh e os governos em todos os níveis devem fortalecer sua liderança organizacional, aperfeiçoar o sistema de serviços voluntários e criar, em toda a sociedade, um ambiente favorável à participação e ao apoio ao voluntariado.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG