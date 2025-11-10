TV 247 logo
      Xi Jinping felicita rei cambojano pelo 72º aniversário da independência do país

      CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste domingo (9) uma mensagem de felicitações ao Rei Norodom Sihamoni do Camboja pelo 72º aniversário da independência do país.

      Xi Jinping destacou que, ao longo dos últimos 72 anos, o Camboja tem explorado ativamente um caminho de desenvolvimento adequado às suas próprias condições nacionais, mantendo a estabilidade política, alcançando um desenvolvimento econômico constante e melhorando significativamente as condições de vida da população.

      Sendo vizinho amigável e amigo leal, a China reconhece essa evolução e apoiará, como sempre, o Camboja na manutenção da estabilidade nacional, na defesa da independência e da autonomia e na conquista do desenvolvimento e da revitalização.

      Xi Jinping enfatizou que, nos últimos anos, a construção da comunidade China-Camboja com futuro compartilhado tem obtido resultados frutíferos. A confiança política mútua tem se aprofundado continuamente, a cooperação pragmática tem se expandido e os intercâmbios culturais têm sido aprofundados, trazendo benefícios aos povos dos dois países.

      “Em abril deste ano, realizei uma visita de Estado ao Camboja e fui recebido com muita cordialidade e simpatia, o que me deixou uma ótima impressão. Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações China-Camboja e estou disposto a trabalhar com o Rei Norodom Sihamoni para promover o aprofundamento da construção da comunidade com futuro compartilhado China-Camboja na nova era, beneficiando mais os povos das duas nações”, finalizou Xi Jinping.

