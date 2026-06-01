Xi Jinping incentiva Jovens Pioneiros a seguirem tradições revolucionárias

CGTN – Às vésperas do Dia Internacional da Criança, comemorado nesta segunda-feira, 1º de junho, Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), respondeu a uma carta dos estudantes que atuam como guias dos Jovens Pioneiros no Memorial do Primeiro Congresso Nacional do PCCh, em Shanghai, e no Museu Memorial Revolucionário de Nanhu, em Jiaxing, Zhejiang.

Em sua mensagem, o líder chinês transmitiu afetuoso encorajamento e desejou um feliz dia aos estudantes e a crianças de todo o país. Xi Jinping, também presidente da China e da Comissão Militar Central, disse estar satisfeito ao saber que os estudantes haviam cultivado um profundo afeto pelo Partido, pelo país e pelo socialismo ao relatar a trajetória do PCCh, as histórias revolucionárias e os feitos heroicos.

“Este ano marca o 105º aniversário do PCCh. A causa do Partido exige esforços incansáveis ao longo de gerações”, frisou Xi Jinping, incentivando os estudantes a permanecer comprometidos com o Partido, a herdar as tradições revolucionárias, a ampliar conhecimentos e aprimorar habilidades, a forjar seu caráter e a levar adiante o bastão da história nesta nova jornada.

Em 2021, foi lançada uma iniciativa nacional para incentivar os Jovens Pioneiros a estudarem a história do PCCh e compartilhá-la em locais memoriais revolucionários.

Recentemente, representantes dos jovens guias do Memorial do Primeiro Congresso Nacional do PCCh e do Museu Memorial Revolucionário de Nanhu escreveram uma carta ao presidente, relatando seus aprendizados e suas conquistas no voluntariado e expressando a determinação de se tornarem bons jovens na nova era.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG