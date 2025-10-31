Xi Jinping lança cinco propostas para construir uma comunidade de futuro compartilhado da Ásia-Pacífico

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta sexta-feira (31) da primeira sessão da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC (Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico), realizada em Gyeongju, na República da Coreia.

Em seu discurso, Xi Jinping afirmou que as transformações globais de magnitude centenária estão se acelerando, a situação internacional apresenta múltiplos focos de instabilidade, e os fatores de instabilidade e incerteza no desenvolvimento da região Ásia-Pacífico continuam a aumentar.

Para promover o crescimento econômico e melhorar o bem-estar dos povos, o líder chinês apresentou cinco propostas principais:

Primeira, defender conjuntamente o sistema multilateral de comércio e praticar o verdadeiro multilateralismo, reforçando o prestígio e a eficácia do sistema comercial internacional centrado na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Segunda, trabalhar em conjunto para construir um ambiente econômico regional mais aberto. Para isso, é necessário continuar promovendo a liberalização e a facilitação do comércio e do investimento, aprofundando a cooperação financeira e impulsionando a integração econômica regional.

Terceira, manter a estabilidade e a fluidez das cadeias industriais e de suprimentos, aproveitando o 10º aniversário do Plano de Conectividade da APEC para fortalecer as conexões física, cultural e emocional entre os membros.

Quarta, promover conjuntamente a digitalização e a sustentabilidade do comércio, ampliando a cooperação em áreas como tecnologias digitais, comércio sem papel e alfândegas inteligentes.

Quinta, impulsionar em conjunto um desenvolvimento inclusivo e voltado ao bem comum, adotando o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas, enfrentando as desigualdades regionais e promovendo uma globalização econômica mais inclusiva, sustentável e benéfica a todos os povos da região.

Fonte: CMG