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      Xi Jinping nomeia embaixadores no exterior

      As mudanças e novas designações envolveram as chefias das representações diplomáticas em Brunei, na ASEAN, no Nepal, na Líbia e no Burundi

      CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, de acordo com a decisão do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN), destituiu e nomeou nesta terça-feira (17) vários embaixadores no exterior. As mudanças e novas designações envolveram as chefias das representações diplomáticas em Brunei, na Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), no Nepal, na Líbia e no Burundi.

      Tradução: Zhao Yan

      Revisão: Erasto Santos Cruz

      Fonte: CMG

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