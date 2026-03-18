Xi Jinping nomeia embaixadores no exterior

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, de acordo com a decisão do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN), destituiu e nomeou nesta terça-feira (17) vários embaixadores no exterior. As mudanças e novas designações envolveram as chefias das representações diplomáticas em Brunei, na Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), no Nepal, na Líbia e no Burundi.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG