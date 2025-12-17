Xi Jinping ouve relatório do chefe do Executivo da RAEHK

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta terça-feira (16) com o chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), John Lee, que está em visita de serviço a Beijing.

Durante a reunião, Xi Jinping ouviu o relatório de Lee sobre a situação atual de Hong Kong e o trabalho do governo da RAEHK.

Xi Jinping afirmou que, ao longo do último ano, sob a liderança do chefe do Executivo John Lee, o governo local demonstrou coragem de assumir as responsabilidades, salvaguardando resolutamente a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país.

O governo da RAEHK realizou com sucesso a 8ª eleição para o Conselho Legislativo, alcançou um crescimento econômico estável e deu um novo passo rumo à prosperidade de Hong Kong. O governo central reconhece plenamente o trabalho do chefe do Executivo e do governo da RAEHK.

Segundo Xi Jinping, a 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) elaborou um plano estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do país durante o 15º Plano Quinquenal, enfatizando a implementação inabalável dos princípios de "Um País, Dois Sistemas", "Hong Kong governada pelas pessoas de Hong Kong" e um alto grau de autonomia para promover a prosperidade e a estabilidade de longo prazo na região. O governo da RAEHK deve se alinhar proativamente com o 15º Plano Quinquenal nacional, promover o desenvolvimento econômico de alta qualidade, participar ativamente da construção da Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e se integrar melhor à estratégia nacional de desenvolvimento.

Fonte: CMG