Xi Jinping parabeniza 42º aniversário da independência de Brunei

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou nesta segunda-feira (23) o sultão de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah Muʿizzaddin Waddaulah, pelo 42º aniversário da independência do país.

Segundo Xi Jinping, os dois países possuem uma tradição de amizade profunda. Durante a visita de Estado à China feita pelo sultão no ano passado, ambas as partes concordaram em construir uma comunidade com futuro compartilhado, iniciando uma nova página das relações bilaterais.

O presidente chinês dá muita atenção ao desenvolvimento das relações sino-bruneanas e está disposto a esforçar-se junto com o sultão para continuar as relações amistosas e aprofundar as cooperações estratégicas abrangentes, além de promover os intercâmbios culturais, tendo como objetivo beneficiar os povos dos dois países e fazer uma contribuição maior para a paz e a estabilidade da região.