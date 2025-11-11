Xi Jinping parabeniza Alassane Ouattara pela reeleição como presidente da Costa do Marfim

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (10) mensagem de felicitações a Alassane Ouattara pela sua reeleição como presidente da Costa do Marfim.

Xi Jinping disse que a China e a Costa do Marfim são companheiras parceiras no caminho da modernização. As relações bilaterais vêm mantendo um bom desenvolvimento, com resultados frutíferos de cooperação e uma amizade cada vez mais aprofundada entre os dois povos. Atualmente, o mundo está atravessando profundas transformações, e o Sul Global está se fortalecendo, registrou o líder chinês.

“Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações entre a China e a Costa do Marfim e estou disposto a trabalhar com o presidente Ouattara para aprofundar a parceria estratégica entre os dois países e promover conjuntamente a unidade e a cooperação no Sul Global”, assinalou Xi Jinping.