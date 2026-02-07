Xi Jinping parabeniza Fernández pela eleição como presidente da Costa Rica

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping parabenizou Laura Fernández por sua eleição como presidente da Costa Rica.

Em sua mensagem datada de quinta-feira, Xi disse que, desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 18 anos, China e Costa Rica avançaram rapidamente nas relações bilaterais, com avanços frutíferos alcançados em intercâmbios e cooperação em diversos campos, trazendo benefícios tangíveis aos dois povos.

Os fatos provaram plenamente que o desenvolvimento das relações China-Costa Rica serve aos interesses fundamentais de ambos os países e de seus povos, refletindo a tendência predominante da época e a aspiração compartilhada dos povos, afirmou.

Xi afirmou que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Costa Rica e está pronto para trabalhar com Fernández para fortalecer a comunicação estratégica, aprofundar a confiança política mútua, avançar ativamente a cooperação em diversos campos e promover o crescimento constante das relações bilaterais com base no princípio de Uma Só China, a fim de trazer mais benefícios aos dois povos.

Fonte: CMG