Xi Jinping parabeniza Min Aung Hlaing pela eleição como presidente de Mianmar

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (3) mensagem a Min Aung Hlaing para parabenizá-lo pela eleição como presidente de Mianmar.

Xi Jinping destacou que a China e Mianmar são países vizinhos amistosos, com uma fraternidade comum de longo tempo. Sob a orientação dos Cinco Princípios da Coexistência Pacífica, defendidos em conjunto pelas duas nações, China e Mianmar têm convivido harmoniosamente e se ajudado mutuamente, com apoio recíproco para os interesses essenciais e principais preocupações de cada país. Isso mostra plenamente a profunda conotação da comunidade com futuro compartilhado China-Mianmar, marcada pela partilha de alegrias e tristezas.

Na mensagem, o presidente chinês lembrou também das duas reuniões com Min Aung Hlaing no ano passado, durante as quais os dois líderes chegaram a consensos importantes na aceleração da construção da comunidade com futuro compartilhado China-Mianmar. A iniciativa está sendo concretizada de forma ativa pelos departamentos concernentes dos dois lados, afirmou o líder.

Xi Jinping frisou ainda que a China deu início ao 15º Plano Quinquenal neste ano, enquanto Mianmar entrou em uma nova fase da transformação política e desenvolvimento nacional.

“Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações bilaterais e estou disposto a trabalhar junto com o presidente Min Aung Hlaing para reforçar os contatos estratégicos, aprofundar a confiança política mútua e liderar o aprofundamento da construção da comunidade com futuro compartilhado China-Mianmar, com o objetivo de beneficiar melhor os dois povos e contribuir mais para a paz e o desenvolvimento regionais”, assinalou o líder chinês.

O vice-presidente chinês, Han Zheng, enviou nesta sexta-feira mensagens de congratulações aos vice-presidentes eleitos de Mianmar, U Nyo Saw e Nan Ni Ni Aye.

Fonte: CMG