Xi Jinping parabeniza presidente reeleito de Camarões

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (7) uma mensagem de congratulações ao presidente de Camarões, Paul Biya, pela sua reeleição.

Na mensagem, Xi Jinping destacou a amizade tradicional entre China e Camarões e afirmou que, nos últimos anos, os dois países aprofundaram a confiança política mútua, alcançaram resultados positivos em diversas áreas de cooperação e se apoiaram mutuamente em assuntos relacionados a interesses centrais.

O próximo ano marcará o 55º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Camarões, representando novas oportunidades para o fortalecimento dos laços bilaterais. Xi Jinping reforçou que pretende trabalhar com o presidente Biya para promover uma parceria estratégica abrangente, beneficiar ambos os povos e aproveitar os resultados da Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África.

