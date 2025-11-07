TV 247 logo
      Xi Jinping parabeniza presidente reeleito de Camarões

      O próximo ano marcará o 55º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Camarões

      CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (7) uma mensagem de congratulações ao presidente de Camarões, Paul Biya, pela sua reeleição.

      Na mensagem, Xi Jinping destacou a amizade tradicional entre China e Camarões e afirmou que, nos últimos anos, os dois países aprofundaram a confiança política mútua, alcançaram resultados positivos em diversas áreas de cooperação e se apoiaram mutuamente em assuntos relacionados a interesses centrais.

      O próximo ano marcará o 55º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Camarões, representando novas oportunidades para o fortalecimento dos laços bilaterais. Xi Jinping reforçou que pretende trabalhar com o presidente Biya para promover uma parceria estratégica abrangente, beneficiar ambos os povos e aproveitar os resultados da Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África.

      Fonte: CMG

