Xi Jinping parabeniza Yoweri Museveni por ser reeleito presidente de Uganda

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste sábado (24) uma mensagem de congratulações para Yoweri Museveni, parabenizando-lhe por ter sido reeleito como presidente de Uganda.

Xi Jinping disse que a China e Uganda possuem uma amizade tradicional. Segundo ele, nos últimos aos, os dois países tem se apoiado firmemente nas questões de interesses fundamentais e de grandes preocupações. Além disso, as cooperações pragmáticas bilaterais alcançaram resultados frutíferos e suas coordenações e colaborações nos assuntos regionais e internacionais também têm sido eficazes.

O presidente Museveni é um amigo de longa data do povo chinês, o qual se dedica há muito tempo ao desenvolvimento das relações entre os dois lados. A parte chinesa expressa profundo apreço por seu empenho, acrescentou Xi Jinping.

O líder chinês disse que presta bastante atenção nas relações com Uganda e está disposto a trabalhar junto com Museveni para aprofundar a confiança política mútua, promover a amizade tradicional, aplicar bem os consensos alcançados na Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África e impulsionar o desenvolvimento profundo da parceria estratégica integral China-Uganda para beneficiar os dois povos.

Fonte: CMG