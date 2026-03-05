Xi Jinping participa de deliberação na sessão anual da APN

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, participou nesta quinta-feira (5) de uma deliberação junto aos seus colegas, representantes da delegação da Província de Jiangsu, na quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN), o órgão legislativo nacional do país.

Na ocasião, o líder chinês destacou que, sendo uma grande província em termos econômicos, Jiangsu deve acumular experiências no estudo de novas conjunturas e na solução de questões emergentes.

Fonte: CMG