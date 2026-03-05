TV 247 logo
      Xi Jinping participa de deliberação na sessão anual da APN

      Na ocasião, o líder chinês destacou que, sendo uma grande província em termos econômicos, Jiangsu deve acumular experiências no estudo de novas conjunturas

      Xi Jinping participa de deliberação na sessão anual da APN (Foto: CGTN)

      CGTN – O presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, participou nesta quinta-feira (5) de uma deliberação junto aos seus colegas, representantes da delegação da Província de Jiangsu, na quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN), o órgão legislativo nacional do país.

      Na ocasião, o líder chinês destacou que, sendo uma grande província em termos econômicos, Jiangsu deve acumular experiências no estudo de novas conjunturas e na solução de questões emergentes.

      Fonte: CMG

