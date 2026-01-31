Xi Jinping pede avanços no desenvolvimento das indústrias do futuro

CGTN – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), enfatizou os esforços para alavancar as vantagens comparativas do país, buscar o progresso mantendo a estabilidade e promover avanços contínuos no desenvolvimento das indústrias do futuro.

Ele fez essas declarações enquanto presidia uma sessão de estudo em grupo do Birô Político do Comitê Central do PCCh em 30 de janeiro.