Xi Jinping pede construção mais rápida do sistema intelectual chinês em filosofia e ciências sociais

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping enfatizou a aceleração da construção de um sistema intelectual chinês em filosofia e ciências sociais.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações em uma instrução sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da filosofia e das ciências sociais.

Xi observou que, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh em 2012, a comunidade de filosofia e ciências sociais da China tem avançado constantemente na inovação do conhecimento, na inovação teórica e na inovação metodológica, produzindo diversos resultados de pesquisa valiosos.

Ele enfatizou a necessidade de aprofundar a pesquisa sistemática e acadêmica e a interpretação das novas teorias do Partido.

Ele pediu a aceleração da construção de um sistema intelectual chinês em filosofia e ciências sociais, respondendo melhor às questões colocadas pela China, pelo mundo, pelo povo e pelos tempos, buscando novos progressos no desenvolvimento de alta qualidade da filosofia e das ciências sociais, contribuindo assim com sabedoria e força para o avanço da modernização chinesa.

Fonte: Xinhua