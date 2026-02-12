Xi Jinping pede maior empenho na pesquisa básica para inovação original

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, pediu recentemente o fortalecimento do planejamento estratégico, prospectivo e sistemático da pesquisa básica, bem como o apoio aos cientistas e pesquisadores para que realizem mais inovações originais.

A importante instrução do líder chinês foi dirigida à Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, que há 40 anos desempenha papel de destaque na promoção da pesquisa básica e na formação de talentos inovadores.

Xi Jinping reiterou que, na nova jornada, a Fundação Nacional de Ciências Naturais da China deve aproveitar as oportunidades históricas da nova rodada da revolução científico-tecnológica e da transformação industrial, reforçar a pesquisa básica, aprofundar a reforma dos fundos científicos, aprimorar o sistema de financiamento e elevar sua eficácia, bem como ampliar as cooperações internacionais, para que os cientistas e pesquisadores possam produzir mais resultados inovadores e contribuir para a construção de um país forte em ciência e tecnologia.

Fundada em fevereiro de 1986, a Fundação Nacional de Ciências Naturais da China é o principal financiador do país de projetos de pesquisa básica e apoia cientistas e pesquisadores dedicados a essa área.

Fonte: CMG