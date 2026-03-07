Xi Jinping pede mais esforços para a modernização da defesa nacional e das forças armadas

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, participou neste sábado (7) de uma reunião plenária da delegação do Exército de Libertação Popular e da Força da Polícia Armada Popular na quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN), a legislatura nacional da China.

Na ocasião, Xi Jinping destacou a necessidade de alcançar, conforme planejado, a meta do centenário do Exército de Libertação Popular no período do 15º Plano Quinquenal e a promoção de alta qualidade da modernização da defesa nacional e das forças armadas.

Para realizar tais objetivos, o líder chinês disse que é preciso persistir, aproveitar, e desenvolver bem os pontos fortes únicos do fortalecimento político das Forças Armadas, defender e reforçar de forma inabalável a liderança absoluta do Partido sobre as Forças Armadas, fazer pleno uso das vantagens do fortalecimento político e unir esforços para promover o desenvolvimento estável e duradouro da modernização da defesa nacional e das forças armadas.

Na reunião, seis representantes proferiram discursos sobre a cooperação interinstitucional entre militares e civis na aplicação da lei, a liderança das organizações do Partido na pesquisa e no desenvolvimento científico, a formação de talentos de sargentos, a geração e a aplicação de capacidades de novos equipamentos e novas forças, a promoção de boas tradições e a formação, difusão, estudo e aplicação de exemplos típicos, entre outros temas.

Fonte: CMG