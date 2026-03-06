Xi Jinping pede progresso decisivo na Iniciativa China Saudável durante o 15º Plano Quinquenal

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, destacou nesta sexta-feira (6) a necessidade de seguir firmemente o caminho do desenvolvimento da saúde com características chinesas, para garantir progressos decisivos no avanço da Iniciativa China Saudável durante o período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

Xi Jinping fez essas declarações ao participar de uma reunião conjunta de grupos durante a quarta sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o principal órgão consultivo político do país.

A reunião contou com a presença de conselheiros políticos nacionais do Partido Democrático de Camponeses e Trabalhadores da China, da Sociedade Jiusan, do setor de medicina e saúde e do setor de bem-estar e seguridade social. Xi Jinping ouviu seus comentários e sugestões.

Fonte: CMG