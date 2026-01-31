Xi Jinping preside reunião do Birô Político do Comitê Central do PCCh

CGTN – O secretário-geral do Partido Comunista da China (PPCh), Xi Jinping, presidiu nesta sexta-feira (30) uma reunião do Birô Político do Comitê Central do Partido.

O intuito da reunião foi discutir e analisar um relatório do Birô Político sobre o trabalho dos grupos dirigentes partidários no Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, no Conselho de Estado, no Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e no Supremo Tribunal Popular e na Suprema Procuradoria Popular, também discutiu sobre o trabalho do Secretariado do Comitê Central do Partido.

Na reunião, os participantes deram uma avalização positiva sobre o trabalho dos grupos dirigentes partidários nos cinco órgãos do Estado e sobre o trabalho do Secretariado do Comitê Central do Partido, aprovando seus plano de trabalho para 2026.

Segundo a reunião, este ano marca o 105º aniversário da fundação do PCCh e o início do 15º Plano Quinquenal do país. Os grupos dirigentes partidários nos cinco órgão do Estado devem seguir a orientação do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para a nova era, defender a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do Partido, bem como implementar tanto os princípios orientadores definidos na 4ª sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh quanto as decisões e disposições do Comitê Central do Partido para os planos de trabalho de 2026.

tradução: Shi Liang

revisão: Erasto Santos Cruz