Xi Jinping realiza cerimônia para conceder a Medalha da Amizade ao presidente sérvio

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, realizou nesta segunda-feira (25) uma cerimônia para conceder a Medalha da Amizade ao presidente sérvio, Aleksandar Vucic, no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

O líder chinês observou que o presidente Vucic tem se dedicado há muito tempo à amizade entre a China e a Sérvia, promovendo de maneira vigorosa o desenvolvimento das relações bilaterais.

Xi Jinping qualificou Vucic como um construtor ativo e um defensor inabalável da parceria estratégica integral entre os dois países, destacando que, em questões envolvendo os interesses fundamentais e as principais preocupações da China, o presidente Vucic tem oferecido consistentemente à China seu apoio mais firme e inequívoco, conquistando, assim, o respeito do povo chinês.

O presidente chinês enfatizou que a Medalha da Amizade é a mais alta honraria de Estado da República Popular da China concedida a cidadãos estrangeiros. Esta medalha serve não apenas como um alto reconhecimento das contribuições do presidente Vucic para a amizade entre a China e a Sérvia, mas também incorpora as sinceras expectativas dos povos de ambos os países em relação à construção de uma comunidade com futuro compartilhado entre ambas as partes na nova era.

Vucic expressou sua gratidão à China pela concessão da Medalha da Amizade, declarando que aceita a honra em nome da nação e do povo sérvios. Ele ressaltou que a China sempre respeita as pequenas nações e se mantém consistentemente ao lado do povo sérvio em tempos de dificuldade, auxiliando a Sérvia em seu desenvolvimento.

Fonte: CMG