Xi Jinping responde à carta de veteranos do Zimbábue

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu nesta quarta-feira (28) a uma carta enviada por veteranos que participaram da Luta de Libertação do Zimbábue.

“Vocês, na juventude, dedicaram-se à grande causa da libertação nacional, distantes da sua terra natal, formando um vínculo inquebrável e uma camaradagem de luta com a China, e mantiveram um compromisso duradouro com a amizade sino-zimbabuense e sino-africana até hoje, o que é profundamente comovente”, diz Xi Jinping em sua carta de resposta.

O líder chinês lembrou que o ano de 2026 marca o 70º aniversário das relações diplomáticas entre a China e a África e também é o Ano de Intercâmbio Interpessoal e Cultural China-África. Segundo ele, ao longo de sete décadas a China tem sido um bom camarada e parceiro na causa da libertação nacional, bem como do desenvolvimento e da revitalização da África, respeitando e apoiando mutuamente comos amigos africanos, atravessando juntos tempos difíceis e embarcando lado a lado em uma nova jornada rumo à modernização.

A China está disposta a aproveitar a implementação dos resultados da Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África como uma oportunidade para continuar a amizade tradicional com a África e construir juntos um futuro ainda mais promissor para as relações China-África, acrescentou Xi Jinping, que afirmou ainda esperar que os veteranos inspirem mais jovens africanos a se dedicarem à amizade China-Zimbábue e China-África.

Após a fundação da República Popular da China, o país apoiou firmemente a luta da África contra o imperialismo, o colonialismo e em favor da libertação nacional. Recentemente, veteranos da luta de libertação do Zimbábue enviaram uma carta conjunta ao presidente Xi Jinping, expressando sincera gratidão à China pelo valioso apoio prestado à libertação nacional do Zimbábue e manifestando admiração ao presidente pela liderança do Partido Comunista da China e do povo chinês nas realizações extraordinárias na nova era.

