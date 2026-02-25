Xi Jinping reúne-se com chanceler alemão

CGTN – O presidente Xi Jinping se reuniu nesta quarta-feira (25) com o chanceler alemão, Friedrich Merz, em Beijing.

Durante o encontro, o líder chinês destacou que a China e a Alemanha são a segunda e a terceira maiores economias do mundo. As relações sino-alemãs não apenas dizem respeito aos interesses de ambos os países, mas também possuem um efeito significativo de irradiação na Europa e no mundo. A atual conjuntura internacional está passando pela evolução mais profunda desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Quanto mais turbulento e complexo o mundo se torna, mais a China e a Alemanha precisam fortalecer e aprimorar tanto a comunicação quanto a confiança mútua estratégicas, bem como o desenvolvimento contínuo da parceria estratégica abrangente entre os dois países.

Xi Jinping apresentou três sugestões para o futuro desenvolvimento das relações China-Alemanha.

- Ambos os países devem ser parceiros confiáveis que se apoiam mutuamente. Tanto a China quanto a Alemanha, com base em suas próprias forças e rápido desenvolvimento, aderem ao respeito e confiança mútuos, bem como à cooperação aberta, construindo uma história bem-sucedida de benefícios compartilhados e resultados vantajosos para ambos. A China adere ao caminho do desenvolvimento pacífico e possui a capacidade e a confiança para alcançar a modernização ao estilo chinês e continuará compartilhando oportunidades de desenvolvimento com todos os países do mundo, incluindo a Alemanha. Que a Alemanha veja o desenvolvimento da China de forma objetiva e racional e busque uma política positiva e pragmática em relação à China, a fim de promover o desenvolvimento estável e de longo prazo das relações bilaterais.

- Os dois países devem ser parceiros inovadores abertos e mutuamente benéficos. A nova estratégia de desenvolvimento do governo alemão nas áreas de tecnologia, inovação e digital está alinhada estreitamente com a direção do 15º Plano Quinquenal da China, o qual preza pelo desenvolvimento inteligente, verde e integrado. Ambos os lados devem fortalecer o alinhamento de suas estratégias de desenvolvimento, apoiar o fluxo bidirecional de talentos, conhecimento e tecnologia e promover o diálogo e a cooperação em áreas de ponta, como a inteligência artificial. Ambos os lados devem compreender corretamente a relação entre competição e colaboração, buscar caminhos de cooperação mutuamente benéficos e manter conjuntamente a estabilidade e o bom funcionamento das cadeias industriais e de suprimentos.

- China e Alemanha devem ser parceiros interpessoais com compreensão e afinidade mútuas. Ambos são países importantes com rico patrimônio cultural, por isso, devem fortalecer o aprendizado mútuo e o intercâmbio entre civilizações, aprimorar os intercâmbios interpessoais e consolidar a base da opinião pública em prol da amizade sino-alemã.

Merz expressou sua satisfação por visitar a China durante as celebrações do Festival da Primavera e desejou aos chineses um próspero Ano do Cavalo. A Alemanha valoriza suas relações com a China, adere firmemente ao princípio de Uma Só China e está disposta a trabalhar com o país para dar continuidade à tradição de amizade, defender o respeito mútuo e a cooperação aberta, aprofundando continuamente a parceria estratégica abrangente entre os dois países. As empresas alemãs atribuem grande importância ao mercado chinês. Ressaltou também que o cenário internacional está passando por profundas transformações, e a Alemanha e a China têm a importante responsabilidade de enfrentar juntas os desafios globais. A Alemanha defende o livre comércio, opõe-se ao protecionismo e espera fortalecer a coordenação com a China.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG