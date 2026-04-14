Xi Jinping reúne-se com o primeiro-ministro espanhol

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se na manhã desta terça-feira (14) com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

Na reunião, Xi Jinping lembrou que, apesar das mudanças e turbulências no cenário internacional, a China e a Espanha têm mantido seu relacionamento em uma trajetória de desenvolvimento estável e consolidado uma parceria estratégica entre os dois países.

Uma experiência importante, segundo Xi, é a tomada de decisões corretas com base nos interesses comuns. Fatos demonstram que o aprofundamento das relações sino-espanholas corresponde aos interesses dos dois povos e à tendência de desenvolvimento da era, além de reforçar a capacidade e a confiança de ambos os países a trilharem seus próprios caminhos de independência e autonomia.

Ambas as partes devem considerar o desenvolvimento das relações sino-espanholas como uma importância nas suas políticas externas e apoiar mutuamente a defesa da soberania nacional e da integridade territorial.

O líder chinês manifestou firme determinação de promover a modernização chinesa e seu compromisso de compartilhar oportunidades de desenvolvimento com o resto do mundo, por meio da abertura de alto nível do país, de modo a injetar confiança e dinamismo ao crescimento econômico global com o próprio desenvolvimento da China.

Xi Jinping assinalou que o mundo atual está repleto de distúrbios e enfrenta uma luta entre a justiça universal e o poder arbitrário. A China e a Espanha, países que defendem princípios e justiça, devem reforçar a comunicação, consolidar a confiança mútua, estreitar a cooperação e se opor a que o mundo retroceda para a lei da selva.

Devem, ainda, prosseguiu Xi, defender em conjunto o verdadeiro multilateralismo, manter o sistema internacional com as Nações Unidas como núcleo e a ordem internacional baseada no direito internacional, a fim de promover a multipolarização mundial equitativa e ordenada, a globalização econômica inclusiva e benéfica para todos, e a construção da comunidade com futuro compartilhado.

Por sua vez, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que atribui alta importância ao relacionamento com a China, o que se comprova pelas quatro visitas ao país nos últimos quatro anos. Ele elogiou a contribuição das empresas chinesas para o desenvolvimento econômico espanhol e reafirmou a postura da Espanha de defender firmemente o princípio de Uma Só China.

Sánchez afirmou que a Espanha se dedica ao desenvolvimento da parceria estratégica com a China e está disposta a reforçar a cooperação no comércio, investimento, novas energias, assim como o intercâmbio interpessoal e cultural. Ele também expressou o apoio espanhol às quatro iniciativas globais propostas pelo presidente Xi Jinping e a disposição de estreitar a comunicação e a coordenação com a China.