Xi Jinping reúne-se com presidente vietnamita

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do país, Xi Jinping, reuniu-se na manhã desta quarta-feira (15) com o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã e presidente vietnamita, To Lam, no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

Durante o encontro, Xi Jinping voltou a parabenizar To Lam por sua eleição como presidente do Vietnã e afirmou que a visita à China, realizada logo após a eleição, demonstra a importância atribuída às relações bilaterais.

Segundo o presidente chinês, a liderança do Partido Comunista é a característica essencial e a maior vantagem do sistema socialista. A defesa do sistema e da posição dirigente do Partido constitui um interesse estratégico comum entre os dois países. Nesse sentido, destacou a necessidade de intensificar o diálogo entre os partidos, ampliar os contatos de alto nível e fortalecer a confiança política mútua.

Xi Jinping afirmou ainda que ambos os lados devem avançar juntos no caminho da modernização, defender os princípios de paz, desenvolvimento, cooperação e benefício mútuo, além de se opor ao unilateralismo e ao protecionismo. Também ressaltou a importância de manter o sistema global de livre comércio e o funcionamento estável das cadeias industriais e de suprimentos.

Por sua vez, To Lam agradeceu ao Partido Comunista da China, ao governo e povo chinês pelo apoio ao 14º Congresso Nacional do Partido Comunista do Vietnã e expressou a disposição de aprofundar a amizade tradicional entre as duas nações, promovendo a parceria estratégica abrangente e a construção de uma comunidade com futuro compartilhado.

Fonte: CMG