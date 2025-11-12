Xi Jinping reúne-se com rei da Espanha em Beijing

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta quarta-feira (12) com o rei Felipe VI da Espanha no Grande Palácio do Povo, em Beijing. O monarca espanhol realiza uma visita de Estado à China.

Xi Jinping deu as boas-vindas ao rei Felipe VI e destacou os laços históricos e culturais que unem China e Espanha. O presidente lembrou que, ao longo de mais de cinco décadas de relações diplomáticas, os dois países têm desenvolvido seus vínculos de uma perspectiva estratégica e de longo prazo, com base no respeito e apoio mútuos, um exemplo de amizade e cooperação entre nações com diferentes histórias, culturas e sistemas sociais. Segundo Xi, essa relação também desempenha um importante papel na promoção da abertura global, da cooperação internacional e na defesa da justiça e da equidade mundiais.

O líder chinês afirmou que a China valoriza a amizade tradicional com a Espanha e reconhece o papel singular do país europeu nos assuntos internacionais e regionais. Xi expressou a disposição de aprofundar a parceria estratégica abrangente entre os dois países, fortalecendo a confiança política mútua, a cooperação pragmática e o desenvolvimento conjunto de mercado de terceiros, como o da América Latina, aproveitando suas vantagens complementares. Ele também ressaltou a importância dos intercâmbios cultural e interpessoal, e anunciou a extensão da isenção de visto para cidadãos espanhóis, a fim de facilitar o intercâmbio entre os povos.

Xi Jinping lembrou ainda que este ano marca o 80º aniversário da criação das Nações Unidas. Ele observou que, em um mundo que atravessa um novo período de turbulência e transformação, a busca pela paz e pelo desenvolvimento continua sendo um desafio comum. O conceito de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, explicou Xi, visa superar diferenças de sistemas sociais e ideologias, promover o consenso por meio do diálogo e tornar realidade o desejo dos povos por uma vida melhor.

O presidente chinês acrescentou que a China e a Espanha apoiam o papel central das Nações Unidas nos assuntos internacionais e defendem as regras do livre comércio, além de uma ordem econômica global mais justa e equilibrada.

Por sua vez, o rei Felipe VI expressou admiração pelo progresso da China, especialmente em áreas como o alívio da pobreza e a transição para uma economia verde. O monarca reiterou o apoio da Espanha à política de Uma Só China e à integridade territorial do país asiático. Ele afirmou ainda que a Espanha pretende fortalecer a parceria estratégica abrangente com a China, em benefício dos dois povos e da paz mundial.

Felipe VI destacou que o investimento chinês tem contribuído para o desenvolvimento econômico e a transição verde da Espanha, e expressou o desejo de intensificar o diálogo bilateral. O rei também elogiou as quatro iniciativas globais propostas por Xi Jinping e afirmou que a Espanha está disposta a trabalhar junto com a China para enfrentar as incertezas internacionais, defender o livre comércio e promover o crescimento econômico global.

Após o encontro, os dois chefes de Estado testemunharam a assinatura de dez acordos de cooperação nas áreas de economia, comércio, ciência, tecnologia e educação.