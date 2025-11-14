Xi Jinping se reúne com o rei da Tailândia

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, encontrou-se nesta sexta-feira (14) no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, ora em visita de Estado ao país.

Xi Jinping afirmou que o rei Maha Vajiralongkorn optou a China como o primeiro grande país para sua visita de Estado, tornando-se o primeiro monarca tailandês a visitar a China desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre as duas nações, o que demonstra plenamente a grande importância atribuída às relações China–Tailândia.

O líder da China expressou condolências pelo recente falecimento da rainha-mãe Sirikit, destacando que a família real tailandesa mantém laços profundos com a China e tem feito contribuições importantes para promover a amizade entre os dois países, algo altamente apreciado pela parte chinesa.

Segundo o presidente da China, este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Tailândia, conhecido como os “50 anos dourados da amizade China–Tailândia”. Ao longo de meio século, diante das mudanças no cenário internacional, a China e a Tailândia sempre caminharam lado a lado e se apoiaram mutuamente, sendo como verdadeiros parentes próximos, bons amigos e bons parceiros.

Partindo de um novo ponto histórico, Xi Jinping expressou disposição para, junto com o rei tailandês, conduzir a construção de uma comunidade de futuro compartilhado China–Tailândia rumo a maiores avanços nos próximos 50 anos, escrevendo juntos um novo capítulo da amizade entre os dois países.

Xi Jinping destacou que a 4ª sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) aprovou as propostas para a formulação do 15º Plano Quinquenal, que se concentrará em promover o desenvolvimento de alta qualidade e ampliar a abertura em alto nível.

O presidente chinês afirmou que a Tailândia também se encontra em uma fase crucial de revitalização nacional e a China está disposta a fortalecer o alinhamento estratégico com a Tailândia, avançar de forma constante em grandes projetos como a ferrovia China–Tailândia, ampliar as importações de produtos agrícolas tailandeses de alta qualidade e expandir a cooperação em áreas emergentes, como inteligência artificial, economia digital e aeroespacial, para que os dois povos obtenham mais benefícios da cooperação bilateral.

Ele acrescentou que é importante promover a integração cultural e ampliar os intercâmbios entre os povos, aproximando ainda mais as duas nações. A China está disposta a apoiar ativamente os projetos de bem-estar social da família real tailandesa, fortalecer a troca de experiências em redução da pobreza e ajudar a Tailândia a melhorar o bem-estar de sua população.

Por sua vez, o rei Maha Vajiralongkorn afirmou estar muito satisfeito em realizar uma visita de Estado à China. Após muitos anos, ao retornar ao país, pôde constatar as enormes transformações ocorridas, que apresentam a imagem renovada de uma China moderna e bela. Ele parabenizou a nação pelos grandes avanços alcançados em seu desenvolvimento econômico e social. A parte tailandesa deseja aprender e se inspirar na experiência de desenvolvimento da China, ampliar a cooperação em diversas áreas e intensificar os intercâmbios culturais, tornando a amizade Tailândia–China ainda mais enraizada no coração dos povos.

Tradução: Wang Siqi

Revisão: Gabriela Nascimento