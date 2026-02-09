Xi Jinping visita parque de inovação em TI em Beijing

CGTN – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, visitou um parque de inovação em tecnologia da informação (TI) em Beijing na manhã desta segunda-feira.

No parque, Xi aprendeu sobre a aplicação e a inovação da TI e foi informado sobre os esforços de Beijing para acelerar o desenvolvimento de um centro internacional de inovação científico-tecnológica.

Xi verificou a exposição dos resultados da inovação científico-tecnológica e conversou com pesquisadores e chefes de empresas científico-tecnológicas.

Fonte: Xinhua