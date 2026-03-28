Xi preside reunião de liderança do PCCh para revisar regulamentos sobre trabalho dos comitês locais do Partido

Beijing, 27 mar (Xinhua) – O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou nesta sexta-feira uma reunião para deliberar sobre regulamentos sobre o trabalho dos comitês locais do Partido.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidiu a reunião.

Os comitês locais do Partido têm de defender resolutamente a autoridade e a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do PCCh com o camarada Xi Jinping no seu núcleo, destacou a reunião.

Ao implementar fielmente as decisões e arranjos tomados pelo Comitê Central do PCCh, os comitês locais do Partido têm de levar em consideração as condições locais e aumentar a sua iniciativa e criatividade no trabalho, observou a reunião.

A reunião enfatizou que os comitês locais do Partido devem adotar uma abordagem com os pés no chão e trabalhar com ações concretas na busca do desenvolvimento e na garantia da segurança.

Os mesmos têm de promover o desenvolvimento de alta qualidade com esforços sólidos, focar na melhoria do bem-estar das pessoas e envidar todos os esforços para salvaguardar a segurança nacional e a estabilidade social geral, destacou a reunião.

Os comitês locais do Partido devem estabelecer e praticar uma compreensão correta do que significa ter um bom desempenho e permanecer comprometidos em entregar benefícios às pessoas através de um trabalho diligente, disse a reunião.

Os mesmos também devem refinar as regras para a tomada de decisões e fortalecer os mecanismos de supervisão, acrescentou a reunião.

Os membros líderes dos comitês locais do Partido devem melhorar sua competência profissional, aumentar suas capacidades de liderança, promover a autogovernança plena e rigorosa do Partido e exercer o poder em conformidade com as leis e com os regulamentos, de acordo com a reunião.

Outras questões também foram discutidas durante a reunião.