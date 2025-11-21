Negociações da COP30 são retomadas após incêndio em área da Zona Azul

247 – As negociações da COP30 foram retomadas ainda na noite de quinta-feira (20), após um princípio de incêndio atingir uma pequena área da Zona Azul, em Belém. A confirmação foi feita pelo secretário extraordinário da conferência, Valter Correia, em entrevista exclusiva à TV Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo a Agência Brasil, responsável pela reportagem original, o controle da área já voltou à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e à Organização das Nações Unidas (ONU). “Às 20h40 foram restabelecidas as relações com a UNFCCC. Hoje agora estão sendo retomadas as negociações e amanhã é um dia normal”, declarou Correia.

Zona Azul foi isolada por segurança, mas atividades seguem

O incêndio atingiu apenas um pequeno trecho dos pavilhões da Zona Azul, área destinada a delegações e negociadores. Por precaução, o espaço foi evacuado, assim como a Zona Verde, voltada ao público e à sociedade civil.

Correia explicou que a medida foi tomada para assegurar segurança total aos participantes. “É um pequeno trecho dos pavilhões, onde teve origem o fogo e a gente achou por bem isolar. E os demais espaços estarão normais. Principalmente a área da zona verde estará normal. A área da zona azul, por precaução, foi evacuada, mas já retomamos hoje à noite os trabalhos”, afirmou.

O secretário destacou ainda que a rápida resposta do Corpo de Bombeiros foi decisiva para normalizar o cenário. “Em seis minutos já não tinha nada sobre o incêndio. Os bombeiros agiram de forma excepcional, junto com o pessoal da UNFCCC e da ONU. Agora já está absolutamente normal”, disse.

Novo alvará e investigações sobre a causa

Para que a ONU reassumisse oficialmente os trabalhos, o Corpo de Bombeiros emitiu um novo alvará de segurança após vistoria na Zona Azul. “Para que a ONU reassumisse os trabalhos era importante ter a segurança do Corpo de Bombeiros e eles já emitiram um novo alvará, dando toda a segurança para a área e assegurando que não há nenhum risco para a segurança”, explicou Correia.

As investigações para apurar a origem do incêndio continuam. De acordo com o Ministério da Saúde, 21 pessoas receberam atendimento médico — 19 por inalação de fumaça e duas por crises de ansiedade. Nenhuma delas teve ferimentos graves.

Correia ressaltou que a causa ainda está sob análise. “Continuam algumas investigações para determinar a causa. Não foi uma coisa estrutural, sabemos que foi alguma sobrecarga e precisamos analisar exatamente o que foi. Os bombeiros vão continuar investigando, amanhã provavelmente teremos algumas informações adicionais”, concluiu.