Ao menos 11 estados e o DF dizem que não vão exigir pedido médico para vacinar crianças

Governadores seguem posicionamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que divulgou carta contra a orientação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga edit

247 - Governadores de ao menos 11 estados mais o Distrito Federal já se posicionaram publicamente contra a orientação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , de que a vacinação de crianças contra a Covid-19 só se dará mediante prescrição médica. Eles seguem posicionamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) , que divulgou carta indo contra a orientação de Queiroga.

Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo são os estados que até o momento declararam que irão vacinar as crianças sem exigir prescrição médica.

Na quinta-feira (23), Queiroga disse que o número de mortes de crianças não pedem “decisões emergenciais” , algo que foi repetido por Jair Bolsonaro nesta sexta em encontro com jornalistas. “Não tá havendo morte de criança que justifique algo emergencial”, afirmou.

Neste sábado (25), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou manifesto no qual rebate Bolsonaro e Queiroga. “O número de hospitalizações e de mortes motivadas pela Covid-19 na população pediátrica, de forma geral, incluindo o grupo de crianças de 5 a 11 anos, não está em patamares aceitáveis. Infelizmente, as taxas de mortalidade e de letalidade em crianças no Brasil estão entre as mais altas do mundo”.

A imunização de crianças nessa faixa etária com a vacina da Pfizer foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 16 de dezembro. O presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, já cobrou o governo federal para a vacinação infantil e deu declarações garantindo a segurança do imunizante .

