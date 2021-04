Ministro da Saúde prevê a distribuição de 16,8 milhões de doses nos próximos seis dias

O ministro Marcelo Queiroga, no entanto, não deu detalhes sobre a campanha de vacinação no país no momento em que cidades de diferentes Estados tiveram de interromper a aplicação por falta de doses edit

247 - Após receber carga de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quinta-feira, 29, que o governo federal vai distribuir 16,8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 nos próximos seis dias.

O ministro, no entanto, não deu detalhes sobre a campanha de vacinação no país no momento em que cidades de diferentes Estados tiveram de interromper a aplicação por falta de doses.

Proporcionalmente com outros países no mundo, ao menos 50 países já aplicaram mais doses que o Brasil - isto é, levando em consideração a quantidade de vacinas aplicadas e a população.

Lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil

Desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, na noite desta quinta-feira (29) o primeiro lote da vacina Pfizer/BioNTech contra a Covid-19.

O primeiro lote é composto por 1 milhão de doses do imunizante, sendo essa a primeira remessa das 100 milhões de doses contratadas pelo Ministério da Saúde. A previsão é que todos os imunizantes da Pfizer sejam entregues ao Brasil até setembro.

A vacina da Pfizer tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pode já ser aplicada nos brasileiros.

O Ministério da Saúde prevê distribuir as doses às capitais entre sexta-feira (30) e sábado (1), de forma "proporcional e igualitária". O imunizante deve ser enviado somente para as capitais por causa das especificidades de armazenamento que são exigidas. As doses precisam ficar armazenadas em temperaturas de 15 e 25 graus negativos.

Brasil atinge marca de 30,7 milhões de vacinados

O Brasil atingiu a marca de 30,7 milhões de vacinados contra a Covid-19 apenas nesta quarta-feira, 28, segundo o UOL.

No total, foram 30.740.811 pessoas que receberam pelo menos uma dose de vacina contra a doença, o que corresponde a 14,52% da população do país.

Levando em conta que as duas vacinas usadas atualmente no Brasil - CoronaVac e Oxford/AstraZeneca - necessitam de duas doses para imunizar o paciente, o dado anunciado não corresponde ao número de pessoas imunizadas contra o novo coronavírus.

No total, apenas 14.621.694 pessoas receberam as duas doses de imunizante no país. O número equivale a apenas 6,9% da população nacional.

Anvisa nega importação da Sputnik V

Apesar da vacinação ser lenta no Brasil, na segunda-feira, 26, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) barrou a importação e o uso da vacina russa Sputnik V no Brasil.

Segundo o site Brasil Wire, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (HHS, na sigla em inglês) confirmou que o governo do ex-presidente Donald Trump pressionou o Brasil contra a aquisição da vacina russa contra a Covid-19, Sputnik V, e o Panamá contra o uso de médicos cubanos.

Segundo os EUA, as medidas foram tomadas contra o “aumento da influência” da Rússia em países latino-americanos e caribenhos.

Por isso, em nota, a Sputnik V denunciou que a decisão da Anvisa foi política.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.